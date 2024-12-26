شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم الخميس 26-12-2024.. برودة شديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديد البرودة الآن على أغلب الأنحاء، حيث سجلت درجة الحرارة فى القاهرة الكبرى الساعة السابعة صباحا 12 درجة.

ومن المتوقع اليوم أن تسجل درجة الحراره العظمى فى القاهرة الكبرى 18 درجة مع نشاط للرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة مساء ً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ويسود اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومتوقع اليوم تأثر البلاد بنشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.