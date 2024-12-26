شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل، مساء غد الجمعة 27 ديسمبر 2024.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال فطم خط المياه القائم قطر 1000 مم، الواقع بمسار محور ناهيا؛ لتشغيل خط مياه جديد بديلاً عن خط المياه القائم.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بالقطع هي: طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - أخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة".

وأوضحت أن الانقطاع يبدأ من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 27/ 12/ 2024 ويستمر حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 28/ 12/ 2024.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.