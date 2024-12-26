شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه لتشاد في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة نجامينا في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين، وقد اصطحب معه مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي لقاءات مع كبار المسئولين التشاديين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما يلتقي السيد وزير الخارجية بعدد من مسئولي المنظمات الإقليمية، وكذلك أعضاء الجالية المصرية.