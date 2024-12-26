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الشروط اللازمة لضمان نصيبك الشرعى فى الميراث.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الهادى

الخميس، 26 ديسمبر 2024 07:30 ص

وضع القانون ثوابت واضحة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث، والقضاء عليها، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.

ويوضح القانون أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:

1- وجود تركة مملوكة للموروث.
 
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
 
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
 
وإذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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