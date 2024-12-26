شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط اللازمة لضمان نصيبك الشرعى فى الميراث.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

وضع القانون ثوابت واضحة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث، والقضاء عليها، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.

ويوضح القانون أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:

1- وجود تركة مملوكة للموروث.



2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).



3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.



وإذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون.