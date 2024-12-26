شكرا لقرائتكم خبر عن فى كل شبر.. التحالف الوطنى يدعم الفئات الأولى بالرعاية بقاعدة بيانات مُحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي الآلاف من الموظفين والعاملين من كل التخصصات والمجالات، فضلا عن آلاف المتطوعين الذين شاركوا في أنشطة التحالف الوطني في عام 2022، إجمالي عدد ساعات التطوع 39 مليون ساعة تطوع خلال عام 2022.

ويقوم التحالف الوطنى بدور تنموي إلى جانب دوره الخيري في دعم الفئات الأولى للرعاية، وإحداث طفرة غير مسبوقة في العمل التطوعي من خلال قناة واحدة مدعومة بقاعدة بيانات تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا.

ويتواجد التحالف الوطني فى 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال (62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء).

كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).

وتم إطلاق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع، وتم بدء برنامج تدريبي لبناء قدراتهم في 18 يناير 2023.

كما سعى التحالف لضم أعضاء جدد في جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة، الأمر الذي يعكس أن هذه التجربة تجربة وطنية تستهدف توحيد الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر.