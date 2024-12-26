شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مخالفات جسيمة تؤدى لفصل العامل طبقا للقانون أهمها الغياب دون مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، وتعتبر هذه الأخطاء الجسيمة هي:

1ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

3- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

4- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بيّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

5- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

6- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

8- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.