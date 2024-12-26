شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعتمد مركبا كميائيا لمكافحة آفات البرسيم والان مع تفاصيل الخبر

محصول البرسيم واحد من المحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا حيويًا وفاعلًا ومؤثرًا في قطاع الإنتاج الحيواني، ما يحتم ضرورة الحفاظ على هذا المحصول ومضاعفة معدلات إنتاجيته وحمايته من الإصابات المرضية والحشرية المتوقعة على مدار الموسم.

وأولت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي، لمزارعي محصول البرسيم، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

وتعد دودة ورق القطن من أبرز الآفات الحشرية التي تهدد محصول البرسيم، وتشكل تحديًا خاصًا لجموع المزارعين، وهي المسألة التي وضعتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في مقدمة أولوياتها، عبر تقديم حزمة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

وسلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الضوء على مؤشرات إصابة محصول البرسيم، بآفة "دودة ورق القطن"، وذلك ضمن كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، لتوعيه المزارعين بسبل التعرف عليها والأسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة بتلك الآفة، وجود العديد من الثقوب نتيجة تغذي يرقات دودة ورق القطن على المجموع الخضري للبرسيم، ما يؤدي لتلف العلف المستخدم للماشية.

ولفتت اللجنة في كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025 أن مع وقوع الإصابة يمكن للمزارع رصد الأعمار اليرقية الكبيرة والعذارى بسهولة، والتي تكون كامنة داخل التربة وأسفل النباتات المصابة، وهي المسألة التي يتوجب معها المتابعة الدورية الجيدة منذ بداية الموسم.

ونبهت لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى توقيت وقوع الإصابة بـ "دودة ورق القطن"، والتي تبدأ عادة مع زراعات البرسيم المبكرة خلال شهر أكتوبر، لافتة خلال ضمن توصياتها إلى خطورة إهمال تطبيق برامج المكافحة، والتي قد تؤدى لإعادة الزراعة مرة أخرى، حال اشتداد درجة الإصابة.

وشددت اللجنة في كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، على ضرورة بدء برنامج المكافحة الموصى به، ضد آفة دودة ورق القطن، عند رصد المؤشرات والعلامات الدالة على الإصابة على محصول البرسيم حديث الإنبات بمعدل 5%، على أن يتم رش المستحضر على الفقس الحديث لهذه الآفة.

واعتمدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية مركبًا كيميائيًا، ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة دودة ورق القطن، مع الالتزام برش المجموع الخضري للنباتات، وفقًا للمقننات المحددة.