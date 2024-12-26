شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة القاهرة، اليوم الخميس، تنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2024/ 2025 والتى انطلقت فى عدد من الكليات مطلع الأسبوع الجارى.

وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة، بنظام المزج بين اسئلة البابل شيت والأسئلة المقالية.

وأنهت جامعة القاهرة استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025 ، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات في إطار الالتزام بالقواعد ومراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية بشأن الفيروسات الموسمية.

وفي هذا الإطار وجه رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات والمعاهد بالانتهاء من إعلان جداول الامتحانات قبل بدئها بوقت كاف، مؤكدا على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية ووضع الأسئلة في نطاق ما تم تدريسه للطلاب.