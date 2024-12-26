شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمى لشركة أكتيس يشيد بتوجه الحكومة المصرية لطرح المطارات للإدارة والتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

خلال اللقاء الذى عقده مع عددٍ من المستثمرين، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التى تم طرحها، كما حرص على التعقيب عليها.

وتحدث الدكتور شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمى لشركة أكتيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، عن الجهود المهمة التى بذلتها الحكومة المصرية منذ بداية عام 2024 فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلى والانضباط المالي، وكذا العمل بسعر صرف مرن، مطالبا بضرورة العمل على جعل مصر مركزا عالميا للصناعة والتصدير بغرض خدمة الأسواق العالمية.

كما أشار "الخولي" إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك هذه الميزة التى يجب استغلالها، وأن هناك دولا مثل الصين لديها استعداد لنقل مراكزها التصنيعية خارج الصين كما فعلت مع دول أمريكا الجنوبية، لذا يجب أن نستفيد من هذا التوجُه.

وأوضح الدكتور شريف الخولى أنه يمكن الاستفادة من ذلك فى ظل توجه الدولة للتوسع فى استثمارات قطاع الطاقة المتجددة، متسائلا: لماذا لا نتوسع فى تصنيع مكونات الطاقة المتجددة مثل توربينات محطات طاقة الرياح.

وأشاد فى إطار حديثه أيضا بتوجه الحكومة المصرية لطرح المطارات للإدارة والتشغيل، طارحا عدد من المقترحات بطرح البنية التحتية التى أنشأتها الحكومة، وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية، أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.