شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر موعد لسداد الرسوم للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في إتاحة خدمة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات لـ موسم حج 1446هـ - 2025م، وذلك في أحد البنوك الحكومية "مصر، الأهلي، القاهرة" أو البريد المصري، لإتمام الإجراءات ويستم سداد الرسوم حتى اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، وتم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، قد وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجا، كما أن هناك تنسيقا كامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة في توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة، للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.