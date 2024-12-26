شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الجمال: نحتاج القاء مزيد من الضوء على صفقة رأس الحكمة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمود الجمال، الرئيس التنفيذي لشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري"، أننا نحتاج مزيد من القاء الضوء على مشروعات البنية التحتية والمجهود الذي تم في صفقة رأس الحكمة والاستثمار مع شركات الامارات.

وأضاف محمود الجمال، خلال لقاء مع رئيس الوزراء، أنه بالنسبة لموضوع الضرائب لابد من توحيد الضرائب وتوحيد الضرائب سيؤدي الى مزيد من ضبط المنظومة وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة تمثل 30% من السوق بينما هناك 70% شركات تحت بير السلم.

وأوضح، أن الكثير من الشركات التي تعمل بشكل غير قانون ليس لها ملف ضريبي ولا تؤدب حقوقها، قائلا: "محدش شيفها لا ضريبيا ولا اى حاجة ولازم تتشاف بطريقة او اخرى".