شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السويدي: توجد قوانين تعوق أى مستثمر ولم يتم إلزام شركات بالتصنيع المحلى فى بعض الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، إن مردود الصناعة فى مصر أفضل عن بعض البلاد، وتكلفة الإنتاج أفضل أيضا، وعلينا أن نشجع الاستثمار والمستثمرين الأجانب أن يأتوا إلى مصر.



وأضاف أحمد السويدي خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، أنه هناك بعض القوانين التى تخرج تعوق أى مستثمر، لافتا إلى أنه لم يتم إلزام الشركات بالتصنيع المحلى فى مصر فى بعض الصناعات.

وفى وقت سابق من اللقاء، قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن الدولة تسعى لتسريع وتيرة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمكين أكثر للقطاع الخاص، متابعاً" لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا"، مؤكدا أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية ، متوقعا أن يكون معدل النمو العام المقبل يتجاوز الـ 4%.