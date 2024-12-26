شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لأعلى مستوياتها والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو الجناينى، نائب رئيس البنك التجارى الدولى، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لأعلى مستوياتها نتيجة قرارات 6 مارس، موضحًا أن الثقة فى الاقتصاد متزايدة نتيجة توحيد سعر الصرف، مما ساهم فى عودة التدفقات الدولارية إلى النظام المصرفى الرسمي.

وأشار نائب رئيس البنك التجارى الدولى، خلال لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين، أن البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، تراعى حساب أسعار الفائدة الخاصة بالاقراض وفقًا لمحددات السوق ومعدل العائد على أذون الخزانة، مشيرًا إلى أن توحيد سعر الصرف دعم الاقتصاد بشكل كبير خلال الشهور الماضية بعد القرارات الإصلاحية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال أن الدولة تسعى لتسريع وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه فى الاقتصاد المصرى، مضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا".

وأشار رئيس الوزراء خلال لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، إلى أن الدولة مستمرة فى الإصلاحات الهيكلية، متوقعا أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل الـ4%.

وأوضح أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة، مضيفًا أن أكثر من 80% من فرص العمل فى الدولة المصرية من القطاع الخاص.

وتابع: "الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها بالرغم من وجود تحديات".