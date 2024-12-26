شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مايكروسوفت: يجب إعطاء الأولوية للقطاع الخاص فى أى مشروع يتم طرحه والان مع تفاصيل الخبر

قالت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، إن المستثمر ينظر للوضع الاستثمارى فى مصر بشكل هرمى، والدولة بذلت مجهودات كبيرة فى البنية التحتية والتكنولوجية.

وأضافت ميرنا عارف، خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، أن مصر بها قاعدة شباب كبيرة ومؤهلة وأصبحت سلعة نادرة، وفى الفترة الأخيرة شهدنا مبادرات كثيرة من الدولة لبناء مهارات الشباب، وأصبح لدينا قاعدة كبيرة من الشباب مؤهلين.

ولفتت ميرنا عارف إلى أن مصر تتسم بالاستقرار، وتقوم بتأمين كل ما يخص المستثمر، ولكن نحتاج التركيز فى خطوات التسهيل على المستثمر وتقنين أى مفاجأت يواجهها المستثمر، واستغلال التكنولوجيا الحديثة فى ربط كل شئ لإنشاء الشركة.

تابعت ميرنا عارف، يجب أن يتم وضوح الأطر التشريعية التى سيتم اعتمادها من أجل دعم المستثمر والتسهيل عليه، ويجب إعطاء الأولوية للقطاع الخاص فى أى مشروع يتم طرحه.