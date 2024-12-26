شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مهنا يطالب بإلغاء الامتيازات التفضيلية للشركات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

قال رجل الأعمال عمر مهنا، رئيس مجلس الإدارة المصرف المتحد، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري قد تراجع إلى 24%، بسبب تحديات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة، كما أن مناخ الاستثمار في مصر مازال غير جاذبًا بسبب الدولة العميقة وعدم تطبيق القرارات رغم صدورها.

أكد "مهنا"، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، مع عدد من كبار رجال الأعمال، على ضرورة إيجاد وسيلة للإسراع بخروج الحكومة من النشاط الاقتصادي، وإلغاء الامتيازات التفضيلية للشركات الحكومية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار.

توقع عمر مهنا، أن يستمر انخفاض معدل التضخم خلال عام 2025 ويصل لأقل من نسبة 6%، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة مرتبط بارتفاع تكلفة التمويل وكذلك عجز النقد الأجنبي.



أشار عمر مهنا، إلى استمرار ارتفاع تكلفة الاستيراد والتصدير في مصر، مما يتطلب ضرورة الإسراع في وتيرة خفض هذه الوتيرة، وكذلك العمل على زيادة التصدير، بالتوازي مع إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي.

وبالنسبة لملف السياحة، يرى "مهنا"، ضرورة تذليل كل التحديات التي تواجه قطاع السياحة، من خلال تفعيل المجلس الأعلى للسياحة لحل كل التحديات التي تواجه السياح، مستشهدًا في هذا الصدد بتجربة إسبانيا.

