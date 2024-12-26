شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: 70% من سكان مصر ممنوع عنهم البناء ولا أطالب بعودة البناء العشوائى والان مع تفاصيل الخبر

تساءل رجل الأعمال المهندس أحمد عز، هل يصح أن يكون معدل الزيادة العام المقبل فى قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية، فى بلد زى مصر حوالى 3 وكسور فى المائة فقط؟ لا يمكن.

وأضاف أحمد عز، خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، أن قطاع التشييد والبناء كان من القطاعات التى كانت تنمو بضعف وأكثر من معدلات النمو فى الناتج، ولدينا قطاع تطوير عقارى يقوم بواجبه وزيادة.

ولفت أحمد عز إلى أن المؤشر الأهم فى هذا القطاع استهلاك الحديد والأسمنت، وفى عام 2010 استهلاك الحديد فى مصر كان 9.9 مليون طن وفى آخر 3 سنوات 6.5 و 6.4 و 6.2 مليون طن، و70% من سكان مصر ممنوع عنهم انهم يبنوا.

تابع أحمد عز، لا يمكن النداء والمطالبة بعود البناء العشوائى، لكن الطلب الحقيقى عند الـ 70 مليون مواطن، والصناعة المعتمدة على البناء ليست معتمدة فقط على مواد البناء.