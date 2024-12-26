شكرا لقرائتكم خبر عن هاني برزي: خفض ميزانية صندوق دعم الصادرات صدمة للقطاعات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

قال رجل الأعمال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية سابقًا، إن خفض ميزانية صندوق رد المساندة التصديرية إلى 23 مليار جنيه كان بمثابة صدمة للقطاعات الصناعية المصدرة؛ لأنها سبق أن وضعت في حساباتها في تسعير منتجاتها المخصصة للتصدير زيادة المساندة وليس انخفاضها.

طالب "برزي"، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، مع عدد من كبار رجال الأعمال، بضرورة إعداد برنامج جديد للمساندة التصديرية للسنة المالية المقبلة 2025/2026، على أن يتم تطبيقه مع بدء السنة المالية دون تأخير، مع زيادة قيمة مخصصات الصندوق لدعم زيادة الصادرات المصرية.

اتفق هاني برزي، مع ما ذكره هشام طلعت مصطفى على تحديات ارتفاع سعر الفائدة على القطاع الخاص مما يحجم الشركات من تمويل توسعاتها في الفترة الحالية؛ لأن العائد من الاستثمار لن تكون مجدية، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية تساعد القطاع الخاص على تمويل استثماراته.

أشار هاني برزي، إلى ضرورة تطبيق قرارات المجموعة الاقتصادية لرفع الأعباء عن القطاع الخاص، لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مستشهدًا باتفاق قطاع الصناعات الغذائية على إلغاء ضريبة جديدة بنسبة 1% من أرباح الشركات لصالح القوى العاملة، ولكن الشركات فوجئت بمطالبة الوزارة بتطبيق الضريبة.