شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين منصور يطالب بمنح حوافز المصريين المقيمين بالخارج لزيادة التحويلات والان مع تفاصيل الخبر

طالب رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، بزيادة الحوافز المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج، لزيادة حجم التحويلات لدعم موارد البلاد من النقد الأجنبي، مقترحًا في هذا الصدد إقرار خفض الرسوم الجمركية أو أية حوافز أخرى بالجنيه، في المقابل سوف تنعكس في زيادة موارد البلاد من الدولار، مع استمرار توحيد سعر الدولار بين سعر الصرف الرسمي والموازي.

اقترح "منصور"، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، مع عدد من كبار رجال الأعمال، بإجراء دراسة في عدد من الدول الأوروبية لمعرفة انطباعاتهم عن زيارة مصر، وأسباب عدم عودة السياح مرة ثانية لزيارة مصر.

أشار ياسين منصور، إلى ضرورة ربط صرف المساندة التصديرية للشركات بنسب النمو في حجم الصادرات السنوية، ورد عليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤكدًا أن هذا ما يتم تطبيقه بالفعل.

اقترح ياسين منصور، منح المزيد من الحوافز للأجانب مقابل منح الإقامة في مصر، بهدف زيادة الحصيلة الدولارية، وكذلك اقترح منح حوافز للمطورين في الساحل الشمالي لسرعة تطوير مشروعاتها في المنطقة لزيادة الموارد الدولارية لسداد الالتزامات الدولارية.

اتفق ياسين منصور، مع ما ذكره هشام طلعت مصطفى على أهمية تشكيل لجان من القطاع الخاص للتعاون مع الدولة لحل المشاكل.