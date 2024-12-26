شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى: يجب تغيير جوهرى فى الفكر الحكومى للتعامل مع المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

تقدم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى على الدعوة المتكررة، قائلا:" مجلس الوزراء قام بمجهود كبير خلال الخطة الماضية، على تحسين الكثير من الأمرو فى البيئة الاقتصادية للوصول لنتائج أفضل، ومنفتح على الكثير من الحلول لإحداث نوعا من الإيجابية فى عدد كبير من القطاعات.

وأضاف هشام طلعت مصطفى خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، أن العملة الصعبة أو العجز الدولارى السنوية أكبر مشكلة على مستوى مصر ولها تبعات خطيرة على مستوى التضخم.

ولفت هشام طلعت مصطفى إلى أن هناك تحديات عظيمة لمصر فى المرحلة الحالية، ويجب أن يحدث تغيير جوهرى فى الفكر الحكومى فى التعامل مع المشكلة، وأن يتم الاستعانة بالناس اللى حققت نجاحات فى قطاعات معينة، وأن يكون هناك دراسة أكثر عمقا لإحداث تخطيط علمى للمشكلة وعلاجها.

وأكد هشام طلعت مصطفى أنه يجب أن تستعين الدولة بالنماذج الناجحة فى القطاعات المختلفة، لتعويض عجز العملة الصعبة، ووضع خطة للمشكلة والحل والتعامل معها بشكل إيجابى.

أوضح هشام طلعت مصطفى أن الهياكل التمويلية للشركات لن تستطع تحمل فكرة الفائدة الـ 32% إلى مالا نهاية، واتمنى تشكيل لجنة فى مركز الوزراء بعضوية البنك المركزى للنظر على قطاعات القطاع الخاص.



