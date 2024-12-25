شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا الخميس 26-12-2024.. أجواء شديدة البرودة ودرجات حرارة تقترب من الصفر والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غدا الخميس 26 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع غدا أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومتوقع غدا تأثر البلاد بنشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09.