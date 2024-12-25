شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد من شتاء 2025.. منخفض سيبيرى وحرارة تقترب من الصفر والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فصل الشتاء رسميًا السبت 21 ديسمبر 2024، ويستمر 88 يوما و23 ساعة، وهو الفصل المعروف عنه انخفاض درجات الحرارة وزيادة معدلات سقوط الأمطار والأجواء الباردة.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن شتاء هذا العام قريب الشبه من فصول الشتاء فى الأعوام الماضية ولكنه يختلف عن شتاء العام الماضى، لأن شتاء العام الماضى كنا نتأثر بظاهرة النينو ولذلك كان شتاء دافئ إلى حد ما ولم يشهد موجات برد شديدة.



وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا العام نتأثر بظاهرة اللانينو وهى ظاهرة مرتبطة بمتوسط درجات حرارة عالمية تتجه نحو المعدلات المعتادة للفصل، وبالتالى شتاء هذا العام يشهد العودة للأجواء الشتوية المعتاده فى مصر، وبالتالى سيشهد انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة وتساقط الأمطار.

ولفتت إلى أن شتاء هذا العام سيشهد موجات انخفاض فى درجات الحرارة وصقيع ودرجات حرارة تنخفض لأقل من 5 درجات فى محافظات شمال الصعيد، وتساقط الثلوج فى مرتفعات ثانت كاثرين، وتساقط الأمطار.

وتابعت: "نتأثر فى شتاء هذا العام بالمنخفض القبرصى والمنخفض الموجود على البحر المتوسط والذى إذا تزامن معه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تختلف شدتها وقوتها من حالة والأخرى".

وأشارت إلى أنه من الممكن أن تتأثر أيضا فى شتاء هذا العام بـ المنخفض السيبيرى والذى يكون معه انخفاضات شديدة فى قيم درجات الحرارة، لافته إلى أن الشتاء معروف عنه أنه موسم الشبورة الضبابية الكثيفة وهو ما سنتأثر به خلال شتاء هذا العام.



والانقلاب الشتوى يحدث يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالى والنصف الجنوبى يتبادلان الأماكن فى استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التى تفصلها عن الشمس هى السبب فى حدوث الفصول الأربعة.

والقطب الشمالى يكون مائل بعيدا عن الشمس فى يوم الانقلاب الشتوى وتصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة فى حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

وبشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب فى يوم الانقلاب الشتوى، فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يوجد شروق أو غروب للشمس فى هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، فى حين أن الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوب لن يرصد شروق أو غروب للشمس أيضًا، لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهى ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل وهى أحد أدلة كروية الأرض.