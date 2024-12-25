الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق يزور مستشفى الناس ويشيد بالخدمات وعلاج غير القادرين مجانا

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القاهرة - سامية سيد - • رئيس مجلس النواب السابق: أشعر بالفخر أن مصر يوجد بها مستشفى مثل الناس تقدم علاج بالمجان وتجرى عمليات دقيقة وصعبة جدا بهذه الكفاءة الطبية العالية

• رئيس مجلس النواب السابق: قضيت أكثر من 11 عام فى الخارج ولم أشاهد هذا المستوى الفائق من الخدمة الطبية التى تقدم مثلما شاهدت فى مستشفى الناس .. هنا يحققون نسب نجاح وشفاء تفوق النسب العالمية

• أيمن عباس يشكر الدكتور على عبد العال لزيارته ودعمه للفريق الطبى وكل العاملين بمستشفى الناس



أجرى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، زيارة لمستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكرى بالمجان، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها رجال الدولة والشخصيات العامة ونجوم المجتمع إلى المستشفى لتقديم الدعم النفسي والمعنوي فى إطار المسئولية المجتمعية.



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق يزور مستشفى الناس

زيارة الدكتور على عبد العال، جاءت بهدف تقديم كامل الدعم لجميع المرضى من الأطفال والكبار الذين يتلقون العلاج في مستشفى الناس، وحرصه على دعوة أهل الخير فى مصر وخارجها للتبرع لهذا الصرح الطبي الكبير الذي يقدم خدمة طبية عالمية لغير القادرين من المواطنين بشكل مجاني ، ورافق الدكتور على عبد العال فى زيارته النائب المخضرم محمد سليم عضو مجلس النواب السابق

وحرص أيمن عباس، عضو مجلس أمناء مستشفى الناس، على استقبال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والنائب محمد سليم عضو مجلس النواب السابق ورافقهما في جولة تفقدوا خلالها غرف الأطفال المرضي وتعرفوا على الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تفقدوا العيادات الخارجية، وشاركهم فى الجولة حاتم الملا، المدير التنفيذي للمستشفى، وعدد من مسئولي المستشفى وكوادرها الطبية.



الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق يزور مستشفى الناس ويشيد بالخدمات الطبية

وتضمنت زيارة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، جولة للتعرف على الأقسام والأجنحة المختلفة بالمستشفى بما في ذلك الصيدلية والمطبخ والمغسلة وغيرها من الأقسام التي تتعلق جميعها بتقديم أفضل خدمة ورعاية للأطفال أثناء رحلة علاجهم داخل المستشفى، ليطلع بذلك على أحدث التقنيات والأجهزة والمعدات المستخدمة في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة بهذا الصرح الطبي الكبير.

وأشاد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، بمجريات العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضي، معبرًا عن سعادته بزيارة مستشفى الناس، حيث قال: «بعد الجولة اللي أجريتها مع الأستاذ أيمن عباس، أعتقد أن مستشفى الناس تفوق كل حديث، والحقيقة سأبدأ من مشكلة المشاكل وهى النظافة، حيث أعتقد أن أعلى ضمان للنظافة شاهدته هنا وأعلى وقاية من الأمراض ، وأنا قضيت في أوروبا أكثر من 11 سنة من حياتي، ولم أري صرح طبى يتمتع بهذا المستوى من النظافة والرعاية والحرص على تقديم خدمة طبية عالية للمواطنين بالمجان مثل مستشفى الناس "، وأضاف: «أنه بجانب ما تتمتع به المستشفى من نظافة، فإن جميع العاملين فيها يلتزمون بالانضباط، والتعاون، ويعملون وفق سيستم"، بحيث كل دورة عمل تسلم الدورة الأخرى في سيولة تامة.



زيارة مستشفى الناس



وأشاد رئيس مجلس النواب السابق بمستوى الخدمة الطبية وكفاءة الفريق الطبى بالمستشفى وقال : «المستشفى مزودة بكل الأجهزة الحديثة الضرورية واللازمة، وتجري عمليات معقدة لكثير من الأطفال، وجراحة الطفل في مجال القلب، أعتقد من أكثر الجراحات تعقيدًا، وأمر يدعوى للفخر أن هناك مستشفى بمصر تحقق هذه النسب المرتفعة من النجاح والشفاء فى العمليات الجراحية النادرة بمجال القلب وهى نسب تفوق النسب العالمية المعمول بها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".



جولة داخل المستشفى

وقال الدكتور على عبد العال : « قبل الزيارة ، لم أتوقع أن أري مستشفى بهذا الحجم والمستوى، وكانت من المفاجئات الكبيرة جدًا أن أري هذا الصرح في مصر، ولاسيما أنني كنت في مكان أتاح لي زيارة الكثير من المستشفيات خارج مصر ، لكن بصراحة، تعجز الكلمات عن أن أعطي مستشفى الناس، وإدارتها، والأستاذ أيمن عباس، حقهم وكل الشكر لهم على ما يقدموه من عمل انسانى لعلاج غير القادرين بالمجان "

وأكد الدكتور على عبد العال خلال زيارته لمستشفى الناس :" لا يمكن لأي مستشفى مجانية أن تقدم مثل هذا العمل، ليس لعدم الكفاءة، ولكن لعدم وجود الإمكانيات، لكن في مستشفى الناس توجد إدارة جيدة للإمكانيات الموجودة والتي تم توظيفها توظيف جيد، فكان المنتج على مستوي عالمي وأكثر، وهذا بكل أمانة وكل ما فى مستشفى الناس يتم بشكل متقن وجيد "

وأشاد الدكتور على عبد العال بالنظام الطبى وقال :" النظام الطبي كله هنا بمستشفى الناس في غاية الانضباط، فالجميع يعمل وما لاحظته عدم وجود أي صوت، الكل يعمل في هدوء، وكل قسم كما ذكرت يسلم القسم الآخر، والحالات المرضية، في ترتيب وانضباط، وذلك في ظل إجراء العمليات خلال اليوم بشكل منتظم بالمستشفى، وبالتالي أعتقد أن مستشفى الناس وشعارها "الناس للناس"، هو شعار أكثر انسجامًا مع اسمها "

واختتم الدكتور على عبد العال، حديثه، بتوجيه دعوة لدعم المستشفى، بقوله: «أدعو كل أهل الخير في مصر قبل يأتوا إلى مستشفى الناس لزيارتها وتوجيه تبرعاتهم لها وأعتقد أن عطائهم سيكون أكثر جزاءً هنا".



الدكتور على عبد العال فى مستشفى الناس



بدوره، تقدم رجل الأعمال أيمن عباس، عضو مجلس الأمناء، بالشكر للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، على زيارته العزيزة للمستشفى، لتقديم الدعم للمرضى من الأطفال والكبار، وكذلك على كلمات الثناء التي قالها بشأن المستشفى وإدارتها، ودعوته لكل الخيرين للتبرع من أجل دعم عمل المستشفى.



زيارة الدكتور على عبد العال لمستشفى الناس

الجدير بالذكر أن مستشفى الناس واحدة من أهم المستشفيات الخيرية الغير هادفه للربح، حيث تقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين من الأسر المهمشة والأكثر احتياجا وغير القادرين، ونجحت المستشفى منذ افتتاحها عام 2019 في تقديم أكثر من 506 ألف خدمة طبية، والكشف على أكثر من 27 ألف مريض، كما أجرت المستشفى أكثر من 7 آلاف عملية جراحية بالقلب لحالات حرجة جدًا وعمليات قسطرة تشخيصية وعلاجية، إضافة إلى هذا تفتح مستشفى الناس أبوابها لكل مرضى القلب والجهاز الهضمي، وتعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالمياً، حيث أجرت 630 عملية جراحية ومناظير جهاز هضمي خلال عام 2023.



جانب من الجولة

ويشار إلى أن مستشفى الناس تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع تتضمن 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، و10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية، وقد تم افتتاح المستشفى عام 2019.

ويمكن التبرع لمستشفى الناس الخيري للأطفال من خلال الاتصال على الخط الساخن 16441، والانتظار لحين وصول مندوب المستشفى إلى المنزل، إضافة إلى التبرع من جميع البنوك المصرية على حساب رقم 16441 باسم مؤسسة الجود الخيرية – مستشفى الناس، أو عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمستشفى

https://alnas-hospital.com/donate-now أو من خلال إرسال رسالة تتضمن كلمة "طفل" على رقم 9797، أو منافذ فورى كود رقم 9145، إضافة إلى امكانية التبرع عن طريق شركات الدفع (instapay - أمان - مصاري - OPay- الأهلي "