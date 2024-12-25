شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ياسمين بلقايد بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت ياسمين بلقايد من الجزائر بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2024، حيث تميزت بدراستها العلمية وأبحاثها الطبية والسريرية المتقدمة في المناعة والأمراض المعدية، والميكروبات، ومناعة الأنسجة، كما قدمت اسهامات استثنائية في علم المناعة، ودراسات مرتبطة بدور الميكروبات في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، ونشرت البروفيسورة ياسمين بلقايد أكثر من 220 بحثاً علمياً في مجالات العدوى والمناعة، وأنجزت البروفيسورة ياسمين بلقايد مجموعة متكاملة من البحوث الدقيقة التي ركّزت على موضوعات تخصصية منها دور ميكروبات الجسم في المناعة والالتهابات، وتحليل الخلايا التائية التنظيمية الطبيعية في الأمراض المعدية، ودور الخلايا الشجرية، وتحكّم البكتيريا المتعايشة في استجابة السرطان للعلاج من خلال تعديل بيئة الورم السرطاني، كما تناولت بحوث بلقايد ميكروبيوم الجلد البشري، والتحكم المجزأ في مناعة الجلد بواسطة الخلايا المتعايشة المقيمة، والمناعة المتجانسة والميكروبات الجسمية، والتمايز الضئيل للخلايا الوحيدة، ودور حمض الريتينويك في المناعة.

وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ياسمين بلقايد لفوزها بجائزة نوابغ العرب فى فئة الطب

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن روّاد العلوم والبحوث الطبية يطورون مخزون المعرفة البشرية وأن المنطقة العربية تصدّر الأطباء والجرّاحين إلى العالم وأن تقدير إنجازاتهم عربياً أولوية، ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الشباب العربي إلى الاستفادة من وتجارب نوابغ العرب واستلهام مساراتهم في العمل الدؤوب لتحقيق الإنجازات ومشروع استراتيجي

وتشكل جائزة نوابغ العرب التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروعاً استراتيجياً عربياً يسلط الضوء على إنجازات العقول العربية الفذة ويوسع أثرها ويلهم الأجيال الصاعدة لتحذو حذوها، وتغطي الجائزة ست فئات هي الطب، والاقتصاد، والعلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون فهم طبي وعلمي أعمق



وأبلغ محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة نوابغ العرب البروفيسورة ياسمين بلقايد على فوزها بجائزة

نوابغ العرب عن فئة الطب، مؤكداً في اتصال المرئي بالفيديو معها أن مساهماتها في أبحاث المناعة وما يتعلق بها من دراسات تخصصية، والتزامها

بتحقيق تقدم علمي وبحثي ومعرفي حقيقي في العلوم الطبية، جعل منها قدوة للشباب في المنطقة والعالم.

وقال محمد القرقاوي مبادرة نوابغ العرب التي أطلقها صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم

دبي تحتفي بإنجازات العقول العربية الفذة التي تلهم الشباب العربي والأجيال الصاعدة، لا سيما في تخصصات الطب.

وأشار محمد القرقاوي إلى أن أمام الأجيال العربية فرص عديدة للتميّز في الأبحاث الطبية والدوائية خاصةً مع تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلّم

الآلي وتحليل البيانات الضخمة لابتكار حلول علاجية وطبية جديدة بحوث دقيقة سبّاقة

وترأس اللجنة المختصة بفئة الطب في جائزة نوابغ العرب 2024الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد

للطب والعلوم الصحية، بعضوية كلٍ من البروفيسور إلياس زرهوني الأستاذ الفخري بجامعة جون هوبكنز، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي نائب المدير

التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية الجائزة العربية الأكبر من نوعها