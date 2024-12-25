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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأسقفية لمطران الكاثوليك: يجمعنا العمل الروحى والخدمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - بتول عصامالأربعاء، 25 ديسمبر 2024 04:55 م
استقبل صباح اليوم الأربعاء، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأسقف الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.
جاء ذلك بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية وخلال الزيارة تم تبادل كلمات التهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين جميعًا ما يحمله عيد الميلاد المجيد من محبة ورجاء لمن حولنا.
كما أعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي عن سعادته بالتعاون والروح الأخوية التي تجمع الكنيسة الأسقفية بالكنيسة الكاثوليكية في مصر، مؤكدًا إن الكنيستين أعضاء معًا في مجلس كنائس مصر ويشتركان في الكثير من الأنشطة.
تأتي هذه الزيارة لتؤكد على أهمية الحوار والتواصل بين الطوائف المسيحية المختلفة في مصر، حيث تسعى الكنائس إلى تعزيز قيم الوحدة والتعاون لتحقيق رسالة المحبة والسلام في المجتمع.
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