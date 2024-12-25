شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد ملف البيئة 2024.. إطلاق أول سوق طوعى للكربون فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة البيئة، تقرير عن حصاد إنجازات الوزارة لعام 2024، تحت عنوان البيئة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل، تستعرض من خلاله أبرز إنجازات الوزارة على مدار عام كامل.

وأشار التقرير، إلى أن من بين إنجازات ملف البيئة خلال عام 2024، صدور تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ونتائج تقرير تحليل البيئة القطرى فى مصر بالتعاون مع البنك الدولى فى نهاية النصف الأول من عام 2024، وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطرى للمناخ والتنمية، CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولى من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.

كما تشمل الإنجازات، إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطرى فى مصر بالتعاون مع البنك الدولى لرصد الوضع البيئى فى مصر والذى تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر وسياسات الدولة لتوفير المناخ الداعم لها.

كما شهد عام 2024، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، تم إطلاق أول سوق طوعى للكربون فى مصر، وبدء الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وإعلان اختيار وزير البيئة ضمن القائمة الثانية لمجلة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024 للعام الثانى على التوالي.

كما شهد ملف البيئة فى عام 2024، اختيار وزيرة البيئة عضوا بصندوق التمويل للإطار العالمى للتنوع البيولوجى ضمن 15عضوا من الدول النامية.

كما تم إطلاق مشروع “الغردقة خضراء” بهدف وضع سياسات للسياحة المستدامة ولتقليل الضغط على التنوع البيولوجى وحمايته وكذلك الحد من الانبعاثات الكربونية للحد من آثار تغير المناخ.