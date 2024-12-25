شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة فى مصر والأردن يترأسان اجتماع اللجنة الفنية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

ترأس اليوم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة.

وقال فاروق علاقات مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية هي علاقات تاريخية وهناك توافق في الرؤى والقضايا السياسية بين القيادتين في البلدين، الأمر الذي يدفعنا دوما لتعزيز علاقات التعاون ليس فقط في قطاع الزراعة بل في كل القطاعات الأخرى.

ووجه فاروق الشكر إلى "الحنيفات" على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والترحيب الذي تلقاه اثناء مشاركته المصري في المنتدى الإقليمي للأمن الغذائى الامن الغذائي الذي عقد بالعاصمة الاردنية عمان في شهر نوفمبر الماضي.

وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تنتهى أعمال اللجنة الفنية المشتركة عن توافق في الرؤى والوصول بنتائج تؤدى الى زيادة التعاون الزراعي والتبادل الزراعي للمنتجات بين البلدين الشقيقين.

ووجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل كل إجراءات التعامل والتعاون مع الأردن الشقيق في كافة الأنشطة المرتبطة بالزراعة.

من ناحيته "الحنيفات" أعرب عن امتنانه بحفاواة الاستقبال وكرم الضيافة منذ قدومه لمصر بلده الثاني موجها الشكر لنظيره المصري لما لمسه من التعامل بجدية مع كافة الملفات المشتركة مما يعزز التعاون بين البلدين.

وأشار إلى ان الأردن تعول كثيرا على مصر سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي.

وقال "الحنيفات" اننا نتطلع إلى زيادة انسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين ووفقا للمعايير الدولية.

وأضاف اننا سوف نتخذ الإجراءات والاليات التنفيذية لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة مؤكدا أننا نعتبر مصر والأردن بلد واحدة ومصلحة مشتركة ونريد الانفتاح الكامل بين البلدين.

وأشار أيضا إلى العمل على تشجيع الاستثمار الزراعي والقطاع الخاص في مصر والأردن.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على إزالة كافة معوقات التعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية التي فيها فائض للتصدير.