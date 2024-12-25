شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يستقبل كاهن الكنيسة السريانية للتهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركى، بكوبرى القبة.

جاء ذلك بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية. وخلال الزيارة، نقل الأب فيليبس تهانى البطريرك مار إغناطيوس إفرام الثانى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى العالم، إلى الأنبا إبراهيم إسحق.

وتم تبادل كلمات التهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين جميعًا أهمية أن نعيش فرح الميلاد، مصلين أن يعم السلام فى مصر، والعالم.