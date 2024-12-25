شكرا لقرائتكم خبر عن طب أسنان حلوان الأهلية تستعرض إنجازات طلابها خلال فعاليات اليوم العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت كلية طب الأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بـ جامعة حلوان الأهلية فعاليات اليوم العلمى لطلابها، في إطار اهتمام جامعة حلوان الأهلية بتعزيز الجانب العملى فى التعليم وتطوير الأنشطة العلمية والطلابية.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب والمشرف على القطاع الطبى بالجامعة، والسيد عطا أمين عام الجامعة.

وشمل "اليوم العلمى" عرضاً لمشروعات الطلاب وأعمالهم المتخصصة، من مجسمات ورسومات توضيحية وشروحات وفيديوهات تفاعلية قدمها طلاب البرنامج للحضور.

وذلك بإشراف ومتابعة الدكتورة مها إسحق منسق البرنامج، والدكتورة إيناس فتح الباب والدكتورة نجوى خطاب مسجلى البرنامج وبمشاركة إتحاد الطلاب بالجامعة.