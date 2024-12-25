شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومة جديد بشأن تعويضات مشروع القوس الغربى من محور اللواء عمر سليمان والان مع تفاصيل الخبر

أقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقًا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالى واضعى اليد؛ على المنازل والأراضى المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربى من محور اللواء/ عمر سليمان، الجارى تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوى، والساحل الشمالى الغربى بمحافظة الإسكندرية.