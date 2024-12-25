شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستعرض قانون العمل الجديد فى صورته النهائية لإرساله للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضى، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.