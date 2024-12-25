شكرا لقرائتكم خبر عن مريضة بشدة بسبب السرطان.. تليجراف: أسماء الأسد معزولة.. ومصدر: تموت والان مع تفاصيل الخبر

علمت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن أسماء الأسد، سيدة سوريا الأولى السابقة، مريضة بشدة بسرطان الدم وقد تم عزلها من قبل الأطباء الذين أعطوها فرصة "50/50" للبقاء على قيد الحياة.

وقالت الصحيفة إن الزوجة البريطانية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تم إبعادها عن الآخرين لمنع العدوى ولا يمكن أن تكون في نفس الغرفة مع أي شخص آخر.

وأوضحت أن والدها فواز أخرس يعتني بها في موسكو، ووصفته مصادر على اتصال مباشر بعائلتها بأنه "محطم القلب".

وسعى بشار الأسد وزوجته إلى اللجوء في موسكو بعد أن فقد نظامه قبضته على السلطة بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية المدمرة.

وأعلنت الرئاسة السورية في مايو من هذا العام أن السيدة الأولى آنذاك تم تشخيصها بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو سرطان عدواني يصيب نخاع العظام والدم.

كما عولجت سابقًا من سرطان الثدي وأعلنت في أغسطس 2019 أنها "خالية تمامًا" من المرض بعد عام من العلاج.

يُعتقد أن سرطان الدم لديها عاد إلى الظهور بعد فترة من الهدوء.

قال أحد المصادر الذي تواصل مباشرة مع ممثل الأسرة في الأسابيع الأخيرة: "أسماء تموت. لا يمكنها أن تكون في نفس الغرفة مع أي شخص "بسبب حالتها".

وقال مصدر آخر، كان على اتصال بالعائلة في موسكو: "عندما يعود سرطان الدم، يكون شرسًا. كانت حالتها 50/50 في الأسابيع القليلة الماضية".

ويُعتقد أن أسماء، وهي مواطنة سورية بريطانية تبلغ من العمر 49 عامًا، سافرت جواً إلى موسكو لتلقي العلاج قبل فترة من إقناع الكرملين لزوجها بالفرار في مواجهة تقدم المتمردين الخاطف.

وكان والدها، وهو طبيب قلب في هارلي ستريت، يعتني بها طوال معظم الأشهر الستة الماضية.



