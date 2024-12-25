شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على عدة قرارات:

1. استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، فى صورته النهائية، والذى سبق الموافقة عليه فى اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضى، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية فى تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمى للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى (METAC).

ويأتى ذلك دعمًا لدور المركز فى تقديم الدعم الفنى والتقنى لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة فى تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة فى تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفنى المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتى قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمالية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية فى تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عامًا على إنشائه.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، رقمى 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافى لعملياته فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك فى التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ويستهدف المشروع دعم قدرات الوزارة فى تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمُساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب فى مصر، من خلال تعزيز رُوح المُبادرة بين الشباب لخلق فرص العمل والعمل الحر، وتحفيز الشباب المُدربين على المهارات والقدرات، مع امدادهم بالموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصناعى فى مصانع السكر المصرية وإعادة استخدام تلك المياه المُعالجة"، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية عبر إعادة استخدام المياه المُعالجة، مع الحد من الأثر البيئى لمصانع السكر على نهر النيل فى مصر والأثر السلبى على صحة الإنسان والمزارع ومصايد الأسماك، كما يُنتظر أن يُسهم المشروع فى إعادة تأهيل وزيادة قدرات أنظمة مُعالجة مياه الصرف الصحى لمصانع السكر فى مصر، وتعزيز مهارات ووعى أصحاب المصلحة لاستخدام أنظمة معالجة مياه الصرف وفق المعايير البيئية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تعادل 1051م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها فى إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك فى إطار دعم دور الوزارة فى التصدى لجرائم الاتجار بالمخدرات، حفاظًا على المجتمع والأفراد.

8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التى تلبى احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.

9. أقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقًا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالى واضعى اليد؛ على المنازل والأراضى المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربى من محور اللواء/ عمر سليمان، الجارى تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوى، والساحل الشمالى الغربى بمحافظة الإسكندرية.

10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16/12/2024م، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، وذلك لعدد (32) مشروعًا، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمي.