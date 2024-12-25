شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب هام من وزارة التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الإدارة العامة للامتحانات التابعة لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتاريخ 24 ديسمبر 2024 على الآتى :

- إعادة ترشح رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة لمن مضى عليه ثلاث سنوات في لجنته للعمل في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الحالى.

- الإعلان من خلال الموقع الالكتروني للوزارة عن فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجان النظام والمراقبة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق، 26 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 2 يناير المقبل.

وتابعت وزارة التربية والتعليم يجب التنبيه باتخاذ اللازم نحو إعلام جميع العاملين بالمديريات بوضع الإعلان في مكان واضح و معلوم للجميع باللجنة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو حسب ما ورد فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.