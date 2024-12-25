شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر حكومى: مصر تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

توقع مصدر حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025.

وأوضح المصدر أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سوف يدرج مصر على جدول اجتماعاته خلال أيام قليلة، وبعد الموافقة على الشريحة الرابعة، سيتم صرفها لمصر.

وقال صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.



وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.



