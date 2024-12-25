شكرا لقرائتكم خبر عن كيلو الطماطم بـ5 جنيهات فى معرض السلع والمستلزمات بحى جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

لليوم الثالث على التوالي، طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في حي جنوب الجيزة، الخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وطرح المعرض، اليوم الأربعاء، كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات، وكيلو البطاطس بـ 10 جنيهات، وكيلو الجزر بـ 8 جنيهات، وكيلو الخيار بـ 15 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا بـ 7.5 جنيه، وكيلو الكوسة بـ 10 جنيهات، وكيلو الباذنجان الرومي بـ 10 جنيهات، وكيلو البسلة بـ 25 جنيهًا، وكيلو البصل بـ 15 جنيهًا.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لمتابعه انتظام تشغيل السوق وإزالة أى معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين خلال فترة المبادرة.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة والتفتيش على مدار اليوم للتأكد من سلامة وجودة المعروضات ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها لتخفيف العب عن كأهل المواطنين.