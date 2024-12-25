مدير تعليم الجيزة يتابع استعدادات المدارس لامتحانات نصف العام

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أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، جولة تفقدية بعدد من مداراء إدارتي 6 أكتوبر والهرم، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على استعدادات اختبارات نصف العام، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

تابع وكيل الوزارة، كافة الكشوف المالية الخاصة بمعلمي الأجر وفوق النصاب بمدرسة الحي الثاني الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، موجهًا بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري لإعداد تقرير مفصل عن العاملين بالحصة وفوق النصاب.

وشدد على إرسال التقارير يوميًا إلى مكتبه الشخصي، مؤكدًا أن مراجعة الكشوف المالية ليست مجرد إجراء، بل جزء من الأمانة التي نحملها تجاه الوطن.

وتفقد وكيل الوزارة دفاتر الحضور والانصراف للمعلمين والعاملين بمدرسة هضبة الأهرام الرسمية الثانوية لغات، للتأكد من الانضباط والالتزام.

تابع استعدادات المدرسة لاختبارات نصف العام، موجهًا بضرورة تنظيم لجان الامتحانات بشكل يضمن الشفافية والنزاهة.

وشدد على أهمية مراجعة رصد الدرجات والتأكد من مطابقتها لسجلات الطلاب دون أى أخطاء.

وتابع وكيل الوزارة، انتظام العملية التعليمية بمدرسة يوسف الصديق الرسمية لغات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الكامل بخطط التدريس اليومية.

وراجع كشوف الحضور والانصراف، مشددًا على تطبيق اللوائح بصرامة على المخالفين.

وتفقد لجنة النظام والمراقبة، ووجه بالتأكد من جاهزية اللجنة لاستقبال اختبارات نصف العام، مع ضمان الدقة والانضباط في كافة الأعمال.



مدير تعليم الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية



مدير تعليم الجيزة يتابع استعدادات المدارس للامتحانات