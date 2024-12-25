فاكسيرا: توفير لقاح الجديري المائي بمركز التطعيمات في العجوزة

أعلنت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا توفير لقاح الجديري المائي في مركز التطعيمات الرئيسي بالعجوزة.

وقال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام المصل واللقاح بفاكسيرا، إن تطعيم الجديري المائى هو تطعيم حي للوقاية من الجديري المائي الذى يسببه فيروس قادر على الانتشار بسرعة في التجمعات، مثل المدارس والنوادي عن طريق الجهاز التنفسي، مؤكدا أن التطعيم متوفر في مراكز تطعيمات المصل واللقاح.

وتابع : الإصابة بمرض الجديرى المائى تسبب الحمى والطفح الجلدي المميز، وله أعراض جانبية عالية وخطيرة يمكن أن تصل لتسمم في الدم والتهاب رئوي.

وأوضح أن مرض الجديرى المائى يصبح خطرا على الجنين فى حال إصابة الأم الحامل به، مشيرة إلى أن التطعيم جرعتين بينهما ثلاثة شهور ويمكن تطعيم أى شخص به بداية من عمر عام.

وتتمثل موانع التطعيم بالجديرى المائى فى وجود ارتفاع درجة الحرارة مع العلم أنه ممنوع للحوامل ومرضى نقص المناعة أو الذين يعالجون بمثبطات المناعة مثل الكورتيزون.