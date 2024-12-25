شكرا لقرائتكم خبر عن معرض محافظة الجيزة للسلع بحى جنوب يطرح كرتونة البيض بـ110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في حي جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، كرتونة البيض الأبيض بسعر 110 جنيهات، وكرتونة البيض البلدي بسعر 125 جنيهًا.

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

ويوفر المعرض، من خلال 26 شركة، جميع السلع من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والحقائب، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويطرح، المعرض، كيلو الأرز بـ22 جنيهًا، وكيلو السكر بـ25 جنيهًا، والمكرونة زنة (400 جم) بـ6 جنيهات، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ51 جنيهًا، وكرتونة البيض الأبيض بـ110 جنيهات، وكيلو اللحوم البلدى بـ280 جنيهًا.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لمتابعه انتظام تشغيل السوق وإزالة أى معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين خلال فترة المبادرة.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة والتفتيش على مدار اليوم للتأكد من سلامة وجودة المعروضات ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها لتخفيف العب عن كأهل المواطنين.