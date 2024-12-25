شكرا لقرائتكم خبر عن معرض محافظة الجيزة بحى جنوب يطرح اللحوم بأسعار مخفضة.. البلدى بـ280 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

لليوم الثالث على التوالي، طرح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في حي جنوب الجيزة، اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من منتجات وسلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

ووفر المعرض كيلو اللحوم البلدي بـ280 جنيهًا، كيلو الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا، وطبق اللحوم المستوردة زنة 900 جرام بـ180 جنيهًا، وطبق البرجر أو السجق زنة 500 جرام بـ80 جنيهًا، وطبق اللحمة المفرومة المستوردة زنة 900 جرام بـ180 جنيهًا.

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

ويوفر من خلال 26 شركة، جميع السلع من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والحقائب، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويطرح، المعرض، كيلو الأرز بـ22 جنيهًا، وكيلو السكر بـ25 جنيهًا، والمكرونة زنة (400 جم) بـ6 جنيهات، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ51 جنيهًا، وكرتونة البيض بـ110 جنيهات.