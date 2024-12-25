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شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية الولادة الطبيعية للأم والجنين؟ وزارة الصحة تجيب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 25 ديسمبر 2024 02:38 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الولادة الطبيعية للأم والجنين والتى تتضمن:-
- يمكن للأم الحركة بشكل طبيعي بعد الولادة.
- احتمالية دخول الطفل الحضانة تكون أقل.
- لا تؤثر على شكل الجسم.
- لا تؤثر على العلاقة الزوجية.
- يجب على طبيب النساء والولادة.
- تشجيع السيدات على الولادة الطبيعية من خلال الحديث عن فوائدها والرد على جميع مخاوف الأم.
انفوجراف
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