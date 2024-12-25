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ما أهمية الولادة الطبيعية للأم والجنين؟ وزارة الصحة تجيب.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 02:38 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الولادة الطبيعية للأم والجنين والتى تتضمن:-

- يمكن للأم الحركة بشكل طبيعي بعد الولادة.

- احتمالية دخول الطفل الحضانة تكون أقل.

- لا تؤثر على شكل الجسم.

- لا تؤثر على العلاقة الزوجية.

- يجب على طبيب النساء والولادة.

- تشجيع السيدات على الولادة الطبيعية من خلال الحديث عن فوائدها والرد على جميع مخاوف الأم.


انفوجراف

 

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