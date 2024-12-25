شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية الولادة الطبيعية للأم والجنين؟ وزارة الصحة تجيب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 02:38 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الولادة الطبيعية للأم والجنين والتى تتضمن:- - يمكن للأم الحركة بشكل طبيعي بعد الولادة. - احتمالية دخول الطفل الحضانة تكون أقل. - لا تؤثر على شكل الجسم. - لا تؤثر على العلاقة الزوجية. - يجب على طبيب النساء والولادة. - تشجيع السيدات على الولادة الطبيعية من خلال الحديث عن فوائدها والرد على جميع مخاوف الأم.

انفوجراف

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