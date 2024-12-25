شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد ملف البيئة 2024.. الانتهاء من تطوير قرية الغرقانه بمحمية نبق والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حصاد انجازات وزارة البيئة لعام 2024، تحت عنوان البيئة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل، أبرز إنجازات الوزارة على مدار عام كامل.

وأشار التقرير إلى أن من بين انجازات ملف البيئة خلال عام 2024، زيادة دخل المحميات الطبيعية خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة تتجاوز 40% عن العام الماضى، وتتجاوز 1900% عن عام 2017-2018.

كما شهد العام 2024، الانتهاء من تطوير قرية الغرقانه بمحمية نبق وإنشاء عدد 51 وحدة سكنية للمجتمعات المحلية بالتعاون مع مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة فى مصر..

كما تم إعداد خطة تمويل التنوع البيولوجي لتقديم حلول مبتكرة لتعبئة الموارد، و تطوير 18 فرصة استثمارية فى محميات الفيوم والقاهرة لتعزيز السياحة البيئية.

كما شهد ملف البيئة فى 2024 ، اطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "تشجير وفصل المخلفات من المنبع وإعادة التدوير بالمدارس المصرية" لتعزيز ثقافة طلاب المدارس للحفاظ على البيئة بالتعاون بين وزارتي البيئة والتعليم لعدد 100 مدرسة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع شركتى انفيروماستر وارتقاء.

وشهد 2024 توقيع وثيقة مشروع " مبادرة بورسعيد" لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد.

كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي إتفاق المنحة المقدم من البنك الدولي لتحسن إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار.