شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير محطة قطار كفر عمار بالعياط ضمن مبادرة حياة كريمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تواصل هيئة السكة الحديد تطوير محطات القطارات وفقا لخطة التطوير التى تنفذها وزارة النقل لكافة قطاعات السكة الحديد، وتطوير المحطات وكذلك محطات المراكز والقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

ونشرت هيئة السكة الحديد فيديو يوضح محطة قطارات كفر عمار بعد تطويرها، وقرية كفر عمار هي إحدى قرى مركز العياط فى محافظة الجيزة، والتي تعتمد بشكل أساسى علي القطارات فى التنقلات.

وشمل تطوير المحطة، تحديث كافة الأرصفة وتجديد المظلات ومقاعد الانتظار، ودورات المياه ومبنى المحطة بالكامل بالإضافة إلى توفير الخدمات بشكل أفضل.

وشهدت محطات السكة الحديد تطورا كبيرا على مدار 10 سنوات، حتى تغير شكل عدد من المحطات للأفضل، وذلك بجانب أعمال التطوير بأنظمة السكة والقطارات، ومن بين التطور الذى شهدته المحطات، تشغيل بوابات الكترونية تنظم الدخول والخروج من المحطات وتواجه التهرب من قطع التذاكر، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات لتنظيم حمل الحقائب ووضع دولاب أمانات بالمحطات لمساعدة الركاب على حفظ متعلقاتهم.

وتم تطوير 246 من 708 محطات، كما تم تطوير 60 محطة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة، ويتم تطوير 94 محطة بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، كذلك يتم تطوير المزلقانات حيث تم تطوير 671 من 1120 مزلقانا.

كما وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 100 ماكينة للدفع الإلكترونى، بمنافذ التذاكر بـ54 محطة من محطات قطارات السكة الحديد، كمرحلة أولى، وذلك لتفعيل وسائل الدفع الإلكترونى واستخدام الكروت الذكية في تحصيل أسعار التذاكر تسهيلا على المواطنين وإتاحة أكثر من وسيلة للدفع.