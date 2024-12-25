شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 2000 بطانية و1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وللعام الخامس على التوالى مبادرة صناع الدفا تحت رعاية وبإشراف الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بهدف توزيع بطاطين الشتاء على الأسر غير القادرة فى قرى محافظة الأقصر الاشد احتياجا وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فضلا عن اضافة توزيع كراتين المواد الغذائية لدعم الاسر المستفيدة فى مواجهة الشتاء القارص، وتم اطلاق المبادرة باصطفاف السيارات المحملة بعدد 2000 من بطاطين الشتاء و1000 من كراتين المواد الغذائية امام ديوان عام محافظة الاقصر.

وأشاد محافظ الاقصر، بالدور الإيجابى الذى تقوم به صناع الخير للتنمية، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معرباً عن شكره وتقديره لمسئولى المؤسسة، وجميع المشاركين في مبادرة "صناع الدفا"، على جهودهم في توفير البطاطين واضافة كراتين المواد الغذائية لاول مرة هذا العام للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.



مبادرة صناع الدفا



وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية ، فضلا عن اضافة كراتين المواد الغذائية لتلبية الاحتياجات الغذائية للاسر المستفيدة



واوضح عبدالفتاح ان توزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية علي غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» تعكس إستراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع إستهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.