شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم زيارة لليوم السابع لتطوير قدرات طلاب الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة زيارة لموقع الخليج 365 لطلاب ماجستير الإنتاج التلفزيونى شملت الزيارة التعرف على أقسام الموقع المختلفة من حيث طبيعة العمل وآلياته إلى جانب زيارة قسم تلفزيون الخليج 365 ومشاهدة عملية لكيفية عمل القنوات المختلفة لليوم السابع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التقى الطلاب بالمسئولين عن الموقع والصحيفة..

واستقبلت وفد الكلية الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 كما اصطحبهم خلال الزيارة عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى للموقع محمود ياسين مدير التحرير وقام محمد عراقى نائب رئيس القسم الرياضى باليوم السابع ومسئول الملف الرياضى باصطحاب الطلاب خلال الزيارة وتعريفهم بمختلف الاقسام

وخلال الزيارة قام الطلاب بزيارة قسم الأخبار برئاسة مدحت وهبة وقسم الحوادث برئاسة ابراهيم قاسم بالإضافة لزيارة قسم الرياضة حيث قام عاطف العربى مدير التحرير والمشرف على قسم قسم بتعريف الطلاب بكيفية العمل فى هذا القسم كما قام وليد ماهر نائب رئيس القسم الرياضى بنقل تجربة الاستديوهات التحليلية للمباريات المختلفة وتعريف الطلاب بكيفية تنفيذ ذلك فى الموقع وفى إطار تخصص الطلاب تم التركيز على تلفزيون الخليج 365 ومشاهدة عملية لكيفية عمل القنوات المختلفة لليوم السابع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .

التقى الطلاب بالمسئولين عن الموقع والصحيفة حيث قام حسن مجدى بنقل تجربة تلفزيون الخليج 365 ومشاهدة عملية لكيفية عمل القنوات المختلفة لليوم السابع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي واختتمت الزيارة بلقاء عادل السنهورى مدير التحرير للتعرف على طبيعة العمل بجريدة الخليج 365 الورقية وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الصحافة الورقية فى ظل المنافسة مع الإعلام الرقمى