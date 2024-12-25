شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يستقبل أبناء كنائس القاهرة للتهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة وأبناء مختلف كنائس القاهرة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

كذلك، استقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك، عدد من الرهبان والراهبات، وبعض وفود الأنشطة الرسولية المختلفة، والشخصيات المختلفة الأخرى.

شارك في الاستقبال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث حرص عدد من الآباء الكهنة، على اصطحاب شعب كنائسهم، من أجل التهنئة، بميلاد يسوع المسيح.



خلال استقبال المهنئين

وقدم الأب البطريرك كلمات الشكر والتشجيع للحاضرين، مهنئًا إياهم، بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، كما أشار إلى عام يوبيل الرجاء "حجاج الرجاء"، الذي قام أمس، قداسة البابا فرنسيس بافتتاحه.

وفي الختام، دعا الأب البطريرك جميع الحاضرين إلى أهمية المشاركة في قداس افتتاح عام يوبيل الرجاء "حجاج الرجاء"، يوم الجمعة المقبل، الموافق 27 من الشهر الجاري، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر.