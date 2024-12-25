شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الزميل محمد طعيمة غدا الخميس بعد صلاة المغرب في مسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

تتلقى الجماعة الصحفية، غدا الخميس، العزاء في الزميل الصحفي الراحل محمد طعيمة، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد مسيرة طويلة وحافلة في العمل الصحفى شغل خلالها مناصب فى إدارة تحرير صحف هامة منها العربي الناصري، البديل، المصري اليوم، صوت الأمة، بالإضافة إلى صحف عربية أخرى، كما أصدر الزميل مجموعة من الكتب السياسية الهامة منها "خيانات الإخوان المسلمين.. فقه التلون".

يُقام عزاء الكاتب الصحفى محمد طعيمة بعد صلاة مغرب الخميس في مسجد عمر مكرم، بحضور أسرته ومحبيه والمقربين منه.

وكان للزميل الراحل نشاط سياسي هام في حركة كفاية قبل يناير 2011، كما لعب دورا في النضال ضد حكم جماعة الإخوان وشارك في ثورة 30 يونيو.