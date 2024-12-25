شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لأذربيجان فى حادث تحطم طائرة ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرب جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، عن صادق مواساتها وخالص تعازيها الجمهورية أذربيجان الصديقة إثر تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران أذربيجان والتى كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة جروزنى، مما أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.

كما تتمنى مصر الشفاء العاجل لكافة المصابين، مؤكدة على وقوفها بجوار جمهورية أذربيجان فى هذا الظرف الأليم.