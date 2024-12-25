شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة نوعية فى الاتصالات.. إطلاق خدمة مكالمات "الواى فاى" قريبًا فى مصر (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قرب إطلاق خدمة "Wi-Fi Calling" في مصر، والتي تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية باستخدام شبكات الواي فاي بدلا من الشبكات التقليدية، ما يسهم في تحسين جودة الاتصالات داخل المنازل والأماكن المغلقة التي تعاني من ضعف تغطية الشبكة.



إطلاق خدمة مكالمات الواى فاى قريبًا فى مصر

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الخدمة تعتمد على تقنية متطورة تتيح تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي ثم إعادة بثها إلى الشبكة المحمولة GSM، لتنفذ المكالمة بسلاسة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

وأضافت المصادر، أن الخدمة كانت قيد البحث والتطوير لفترة طويلة، حيث تم استخدامها عالميا منذ سنوات، إلا أن التجارب الفنية في مصر بدأت منذ نحو 6 إلى 7 أشهر، وخلال الأسابيع الماضية، أجرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اختبارات شاملة لوضع القواعد التنظيمية والتأكد من تأمين المكالمات.

وأشارت المصادر، إلى أن الخدمة لا تتطلب أي اشتراكات إضافية من المستخدمين، حيث تحسب المكالمات بنفس تكلفة المكالمات الصوتية العادية وفق نظام الاشتراك الحالي للمستهلك، وتتوفر خاصية "Wi-Fi Calling" في معظم الهواتف الذكية الحديثة، ويمكن تفعيلها بسهولة من إعدادات الجهاز.

وأكدت المصادر، أن الخدمة في مراحلها الأخيرة من الاختبار، ومن المتوقع إطلاقها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال نجاح الاختبارات النهائية، وفي حال وجود أي تحديات تقنية إضافية، قد يتم تأجيل الإطلاق لفترة قصيرة لإجراء التعديلات المطلوبة.

وأوضحت المصادر على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الاتصالات داخل مصر، حيث ستساعد الخدمة في حل مشكلات ضعف التغطية وتحسين تجربة المستخدمين دون أي أعباء إضافية.