شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بسبب نوعية الملابس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مائلة للبرودة على كافة الأنحاء نهارا وشديدة البرودة ليلا ويزداد الإحساس ببرودة الطقس مع نشاط الرياح.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية: يرجى ارتداء الملابس الثقيلة خاصة فى المساء والصباح الباكر.



ويسود اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 50: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.