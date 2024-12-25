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كازاخستان: ارتفاع حصيلة الناجين في حادث الطائرة إلى 32 شخصا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الناجين من حادث تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأذرية بالقرب من مطار أكتاو في غرب البلاد إلى 32 شخصا.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها المكثفة للعثور على مزيد من الناجين بين حطام الطائرة.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقل 37 مواطنا من أذربيجان، و6 من كازاخستان، و3 من قرغيزستان، و16 من روسيا.

وكانت الطائرة في طريقها من العاصمة الأذرية (باكو) متجهة إلى مدينة جروزني في الشيشان، قبل أن تقوم بتغيير مسارها إلى مطار أكتاو غربي كازاخستان بسبب الضباب الكثيف.

انتشال الضحايا والمصابون من موقع الحادث
انتشال الضحايا والمصابون من موقع الحادث

 

تحطم طائرة ركاب أذربيجانية على أراضى كازاخستان
تحطم طائرة ركاب أذربيجانية على أراضى كازاخستان

 

جانب من حطام الطائرة
جانب من حطام الطائرة

 

حطام الطائرة
حطام الطائرة

 

رجال الدفاع المدنى فى موقع الحادث
رجال الدفاع المدنى فى موقع الحادث

 

موقع حطام الطائرة
موقع حطام الطائرة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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